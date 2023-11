Festival KB’images 39 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble, 19 avril 2024, Kaysersberg Vignoble.

Kaysersberg Vignoble,Haut-Rhin

Venez découvrir dans Kaysersberg les univers de photographes alsaciens et internationaux. Cette édition à pour invitée d’honneur Florence Devaux..

2024-04-19 fin : 2024-04-19 17:00:00. EUR.

39 Rue du Général de Gaulle

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



Come and discover the worlds of Alsatian and international photographers in Kaysersberg. This year’s guest of honor is Florence Devaux.

Venga a descubrir el mundo de los fotógrafos alsacianos e internacionales en Kaysersberg. La invitada de honor de este año es Florence Devaux.

Entdecken Sie in Kaysersberg die Welten elsässischer und internationaler Fotografen. Ehrengast der diesjährigen Ausgabe ist Florence Devaux.

Mise à jour le 2023-10-30 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg