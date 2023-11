Feu d’artifice du réveillon de la Sylvestre 39 Rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble, 31 décembre 2023, Kaysersberg Vignoble.

Kaysersberg Vignoble,Haut-Rhin

Finissez l’année en beauté en assistant au feu d’artifice. Une buvette et petite restauration vous permettront de patienter avant le premier tir..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 19:30:00. EUR.

39 Rue du Général De Gaulle

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



End the year in style with a fireworks display. A refreshment bar and a snack bar will keep you entertained until the first shot is fired.

Termine el año por todo lo alto viendo los fuegos artificiales. Un puesto de refrescos y un snack bar le mantendrán entretenido hasta el primer disparo.

Lassen Sie das Jahr mit einem Feuerwerk ausklingen. Ein Imbiss und kleine Snacks versüßen Ihnen die Wartezeit bis zum ersten Schuss.

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg