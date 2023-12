Cet évènement est passé Exposition – Le Noël des métiers d’antan au pays des étoiles 39 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

fin : 2023-12-17 20:00:00 Une magnifique exposition qui présente les métiers de nos ancêtres, souvent ignorés voire méconnus, ils racontent l’histoire du passé..

Plongez dans le passé de vos ancêtres et venez découvrir les vieux métiers d’antan : vigneron, potier, sabotier … et la liste est bien longue. Des professions artisanales pour la plupart dont certaines sont encore actuelles, mais de nombreuses autres oubliées depuis bien des lustres… EUR.

