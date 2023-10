Exposition – Reg’arts 39 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble, 10 octobre 2023, Kaysersberg Vignoble.

Kaysersberg Vignoble,Haut-Rhin

Amateurs d’art, venez découvrir les oeuvres de 3 artistes qui représentent à la fois la céramique, la peinture et la peinture sous verre..

2023-10-10 fin : 2023-10-23 18:00:00. EUR.

39 Rue du Général de Gaulle

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



Art lovers, come and discover the works of 3 artists representing ceramics, painting and painting under glass.

Amantes del arte, vengan a descubrir las obras de 3 artistas que representan la cerámica, la pintura y la pintura bajo vidrio.

Kunstliebhaber, entdecken Sie die Werke von drei Künstlern, die sowohl Keramik als auch Malerei und Hinterglasmalerei vertreten.

Mise à jour le 2023-10-14 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg