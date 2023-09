Exposition – Marie-Thérèse ZINK 39 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble, 12 septembre 2023, Kaysersberg Vignoble.

Kaysersberg Vignoble,Haut-Rhin

Amateurs d’art, vous recherchez l’originalité? Venez découvrir les créations en Zinc proposées par cette artiste passionnée..

2023-09-12 fin : 2023-09-25 18:00:00. EUR.

39 Rue du Général de Gaulle

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



Are you an art lover looking for originality? Come and discover the Zinc creations offered by this passionate artist.

¿Es usted un amante del arte en busca de originalidad? Venga a descubrir las creaciones de Zinc que le propone este artista apasionado.

Sie sind Kunstliebhaber und auf der Suche nach Originalität? Entdecken Sie die Kreationen aus Zink, die diese leidenschaftliche Künstlerin anbietet.

