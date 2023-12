La Maison de Marie-Jeanne – Mode féminine de la belle époque 39 rue du général de Gaulle Alaincourt, 23 mars 2023, Alaincourt.

Alaincourt Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-03-23 14:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

.

La nouvelle exposition temporaire se dévoile dès le jeudi 23 mars.

Revivez la mode féminine de la Belle Époque et 40 ans d’histoire à travers cette collection de pièces authentiques.

Robes, châles, chaussures et bien plus encore.

Ouvert du mercredi au dimanche de 14 à 18h.

Entrée à 5€ , 3,50 pour les enfants de 6 à 12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans. Tarif de groupe à 3,50 à partir de 15 personnes.

5 .

39 rue du général de Gaulle

Alaincourt 02240 Aisne Hauts-de-France



Mise à jour le 2023-12-21 par SIM Hauts-de-France – OT du Saint-Quentinois