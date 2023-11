Balade ludique – La cité impériale 39 Rue du Gal de Gaulle Kaysersberg Vignoble, 1 novembre 2023, Kaysersberg Vignoble.

Kaysersberg Vignoble,Haut-Rhin

Un circuit familial ponctué d’énigmes, original et enrichissant, au coeur de la cité médiévale empreinte d’histoire. Durée 1h45. Carnet de route à l’office de tourisme..

2023-11-01 fin : 2023-12-31 17:00:00. EUR.

39 Rue du Gal de Gaulle

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



An original and rewarding family tour punctuated with riddles, in the heart of a medieval city steeped in history. Duration 1h45. Route book available from the tourist office.

Un original y gratificante recorrido familiar salpicado de enigmas, en el corazón de una ciudad medieval cargada de historia. Duración: 1 hora y 45 minutos. Guía disponible en la oficina de turismo.

Ein mit Rätseln gespickter, origineller und bereichernder Familienrundgang im Herzen der von Geschichte geprägten mittelalterlichen Stadt. Dauer: 1 Stunde 45 Minuten. Carnet de route im Tourismusbüro.

