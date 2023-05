Apéro d’accueil 39 Rue du Gal de Gaulle, 10 juillet 2023, Kaysersberg Vignoble.

Kaysersberg Vignoble,Haut-Rhin

L’équipe de l’office accueille les estivants pour découvrir la vallée et déguster des produits locaux..

2023-07-10 à ; fin : 2023-07-10 12:00:00. EUR.

39 Rue du Gal de Gaulle

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



The office team welcomes summer visitors to discover the valley and taste local products.

El equipo de la oficina da la bienvenida a los veraneantes para que descubran el valle y prueben los productos locales.

Das Team des Büros empfängt die Sommergäste, um das Tal zu erkunden und lokale Produkte zu probieren.

Mise à jour le 2023-05-22 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg