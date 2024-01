Exposition: « Camino » de Luz Serrano-Val 39 Rue du Colonel Gloxin Pau, samedi 3 février 2024.

Pau Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 15:00:00

fin : 2024-02-04 19:00:00

Fille d’un intellectuel républicain espagnol, Luz a franchi très jeune les Pyrénées.

Sa peinture mêle nostalgie et précipitation, espoir et urgence. Les visages s’effacent, l’identité se perd, comme la terre natale, dans le flou et l’obscurité des fonds. Subsiste toutefois un peu de lumière – de luz- celle de la vie, de l’espoir qui maintient en vie et vous pousse en avant.

Fille d’un intellectuel républicain espagnol, Luz a franchi très jeune les Pyrénées.

Sa peinture mêle nostalgie et précipitation, espoir et urgence. Les visages s’effacent, l’identité se perd, comme la terre natale, dans le flou et l’obscurité des fonds. Subsiste toutefois un peu de lumière – de luz- celle de la vie, de l’espoir qui maintient en vie et vous pousse en avant.

EUR.

39 Rue du Colonel Gloxin Salle du Comité XIV Juillet

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine accueil@tourismepau.fr



Mise à jour le 2024-01-11 par OT Pau