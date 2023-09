Exposition: Encres et poésie 39 Rue du Colonel Gloxin Pau, 15 octobre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

A l’occasion de la parution de l’ouvrage « Pierres de mer », recueil de poésie de Marie-Antoinette Bissey, seront présentées des encres de Jacqueline Alos..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 19:00:00. EUR.

39 Rue du Colonel Gloxin Comité XIV juillet Pau Rive Gauche

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



To mark the publication of « Pierres de mer », a collection of poetry by Marie-Antoinette Bissey, inks by Jacqueline Alos will be presented.

Con motivo de la publicación de « Pierres de mer », poemario de Marie-Antoinette Bissey, se expondrán tintas de Jacqueline Alos.

Anlässlich des Erscheinens des Buches « Pierres de mer », einer Gedichtsammlung von Marie-Antoinette Bissey, werden Tuschezeichnungen von Jacqueline Alos gezeigt.

Mise à jour le 2023-08-31 par OT Pau