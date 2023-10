Exposition/lecture: Pierres de mer 39 Rue du Colonel Gloxin Pau, 15 octobre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

A l’occasion de la parution de l’ouvrage « Pierres de mer », recueil de poésie de Marie-Antoinette Bissay accompagné des encres de Jacqueline Alos, une exposition est organisée le dimanche 15 octobre 2023 dans la salle du Comité XIV juillet au 39 rue Gloxin à Pau.

Horaires : 15h à 19h

Lecture / rencontre à 16h

Accès libre, tout public.

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . EUR.

39 Rue du Colonel Gloxin Comité du 14 juillet

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



To mark the publication of « Pierres de mer », a collection of poetry by Marie-Antoinette Bissay accompanied by inks by Jacqueline Alos, an exhibition will be held on Sunday, October 15, 2023 in the Comité XIV juillet hall at 39 rue Gloxin, Pau.

Opening hours: 3 pm to 7 pm

Reading/meeting at 4pm

Free access, all publics

Con motivo de la publicación de « Pierres de mer », poemario de Marie-Antoinette Bissay acompañado de tintas de Jacqueline Alos, el domingo 15 de octubre de 2023 tendrá lugar una exposición en la sala del Comité XIV juillet, en el 39 rue Gloxin de Pau.

Horario de apertura: de 15.00 a 19.00 horas

Lectura/encuentro a las 16.00 h

Acceso libre, todo el público

Anlässlich des Erscheinens des Buches « Pierres de mer », einer Sammlung von Gedichten von Marie-Antoinette Bissay, begleitet von Tuschezeichnungen von Jacqueline Alos, wird am Sonntag, den 15. Oktober 2023, eine Ausstellung im Saal des Comité XIV juillet in der 39 rue Gloxin in Pau organisiert.

Öffnungszeiten: 15 Uhr bis 19 Uhr

Lesung / Begegnung um 16 Uhr

Freier Zugang, alle Altersgruppen

Mise à jour le 2023-10-03 par OT Pau