Exposition: Gravures et dessins 39 Rue du Colonel Gloxin Pau, 14 juillet 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Thème de l’exposition: « Estampe »

« L’estampe, la gravure sont des techniques de reproduction artistique. Ici, les thématiques présentées sont celles du fragment (Marc Bouygard) et la série des cailloux gravés (Denise Etchanchu Bougès).

Entrée libre. Accès tout public..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 19:00:00. EUR.

39 Rue du Colonel Gloxin Espace exposition du comité XIV juillet

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Exhibition theme: « Printmaking

« Printmaking and engraving are techniques of artistic reproduction. Here, the themes presented are those of the fragment (Marc Bouygard) and the series of engraved pebbles (Denise Etchanchu Bougès).

Free admission. Open to all.

Tema de la exposición: « El grabado

« El grabado y la estampa son técnicas de reproducción artística. Aquí, los temas presentados son los del fragmento (Marc Bouygard) y la serie de guijarros grabados (Denise Etchanchu Bougès).

Entrada gratuita. Abierto a todos.

Thema der Ausstellung: « Druckgrafik »

« Drucken und Gravieren sind Techniken der künstlerischen Reproduktion. Hier werden die Themen Fragment (Marc Bouygard) und die Serie der gravierten Kieselsteine (Denise Etchanchu Bougès) vorgestellt.

Der Eintritt ist frei. Zugang für jedes Publikum.

Mise à jour le 2023-07-01 par OT Pau