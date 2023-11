Théâtre – Massacre à la princesse (comédie) 39 rue du château Mutzig, 25 mai 2024, Mutzig.

Mutzig,Bas-Rhin

Dans ce spectacle, totalement rock’n’roll et déjanté, les princesses se sont faites virer de leurs contes et essayent de survivre tant bien que mal dans la dure réalité de la vie..

2024-05-25 fin : 2024-05-25 22:00:00. EUR.

39 rue du château

Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est



In this totally rock’n’roll show, the princesses have been kicked out of their fairy tales and are trying to survive as best they can in the harsh realities of life.

En este alocado espectáculo de rock’n’roll, las princesas son expulsadas de sus cuentos de hadas y tratan de sobrevivir lo mejor que pueden en la dura realidad de la vida.

In dieser völlig abgedrehten Rock’n’Roll-Show wurden die Prinzessinnen aus ihren Märchen geworfen und versuchen, so gut es geht in der harten Realität des Lebens zu überleben.

Mise à jour le 2023-10-09 par Espace Rohan de Mutzig