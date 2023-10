Concert – Opus d’eau 39 rue du château Mutzig, 20 avril 2024, Mutzig.

Mutzig,Bas-Rhin

L’ensemble féminin Opus propose un concert spectacle vivant dont le sujet est l’eau, cet élément est source de Vie. Dans un répertoire éclectique, il se chante, se danse, se joue….

2024-04-20 fin : 2024-04-20 20:00:00. EUR.

39 rue du château

Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est



The Opus women’s ensemble presents a live performance concert on the theme of water, the element that is the source of Life. In an eclectic repertoire, it is sung, danced, played…

El conjunto femenino Opus ofrece un concierto en directo sobre el tema del agua, elemento que es fuente de Vida. En un repertorio ecléctico, se canta, se baila, se toca…

Das Frauenensemble Opus bietet ein Live-Konzert an, dessen Thema das Wasser ist, dieses Element ist die Quelle des Lebens. In einem eklektischen Repertoire wird es gesungen, getanzt, gespielt…

Mise à jour le 2023-09-01 par Espace Rohan de Mutzig