Théâtre – Vacances obligatoires (Festival Humour au château 2024) 39 rue du château Mutzig, 24 mars 2024, Mutzig.

Mutzig,Bas-Rhin

La pièce aborde avec humour et sensibilité les sujets de la vie professionnelle, du couple et de la paternité..

2024-03-24 fin : 2024-03-24 19:00:00. EUR.

39 rue du château

Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est



The play tackles the subjects of working life, relationships and fatherhood with humor and sensitivity.

La obra aborda con humor y sensibilidad los temas de la vida laboral, las relaciones y la paternidad.

Das Stück behandelt auf humorvolle und einfühlsame Weise die Themen Berufsleben, Partnerschaft und Vaterschaft.

Mise à jour le 2023-09-01 par Espace Rohan de Mutzig