Spectacle – Les Vice Versa dans IMAGINE (Festival Humour au château 2024) 39 rue du château Mutzig, 23 mars 2024, Mutzig.

Mutzig,Bas-Rhin

Après avoir triomphé au théâtre de la Gaité Montparnasse, au Festival d’Avignon, au Britain’s got talent à Londres, et dans de nombreux festivals d’humour, les voici pour un soir à Mutzig..

2024-03-23 fin : 2024-03-23 22:00:00. EUR.

39 rue du château

Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est



After triumphing at the Théâtre de la Gaité Montparnasse, the Avignon Festival, Britain?s got talent in London, and numerous comedy festivals, here they are for one night in Mutzig.

Tras triunfar en el Théâtre de la Gaité Montparnasse, en el Festival de Aviñón, en Britain’s Got Talent en Londres y en multitud de festivales de comedia, aquí están por una noche en Mutzig.

Nachdem sie im Théâtre de la Gaité Montparnasse, beim Festival d’Avignon, beim Britain?s got talent in London und bei zahlreichen Humorfestivals triumphiert haben, kommen sie nun für einen Abend nach Mutzig.

Mise à jour le 2023-09-01 par Espace Rohan de Mutzig