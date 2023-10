Spectacle – Olivier LEJEUNE dans Et c’est tellement vrai ! (Festival Humour au château 2024) 39 rue du château Mutzig, 22 mars 2024, Mutzig.

Mutzig,Bas-Rhin

Auteur de livres et de pièces (Le Bouffon du Président, Tout Bascule, Dévorez-moi, Presse Pipole, Mémoire d’éléphant…) comédien de films et téléfilms (Intime Conviction, Rabbi Jacob, Edmond…) humoriste et auteur de sketches (notamment pour Yves Lecoq, Patrick Sébastien, ou encore pour les émissions de Philippe Bouvard, Les Grosses Têtes, La Classe…).

2024-03-22 fin : 2024-03-22 22:00:00. EUR.

39 rue du château

Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est



Author of books and plays (Le Bouffon du Président, Tout Bascule, Dévorez-moi, Presse Pipole, Mémoire d?éléphant?) actor in films and TV movies (Intime Conviction, Rabbi Jacob, Edmond?) humorist and sketch writer (notably for Yves Lecoq, Patrick Sébastien, or Philippe Bouvard’s shows, Les Grosses Têtes, La Classe?)

Autor de libros y obras de teatro (Le Bouffon du Président, Tout Bascule, Dévorez-moi, Presse Pipole, Mémoire d’éléphant?), actor de películas y telefilmes (Intime Conviction, Rabbi Jacob, Edmond?), humorista y guionista de sketches (en particular para los espectáculos de Yves Lecoq, Patrick Sébastien o Philippe Bouvard, Les Grosses Têtes, La Classe?)

Autor von Büchern und Theaterstücken (Le Bouffon du Président, Tout Bascule, Dévorez-moi, Presse Pipole, Mémoire d’éléphant?), Schauspieler in Film und Fernsehen (Intime Überzeugung, Rabbi Jacob, Edmond?), Humorist und Autor von Sketchen (insbesondere für Yves Lecoq, Patrick Sébastien, oder auch für die Sendungen von Philippe Bouvard, Les Grosses Têtes, La Classe?)

Mise à jour le 2023-09-01 par Espace Rohan de Mutzig