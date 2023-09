Théâtre – Le procès de Cyrano Bergerac (comédie) 39 rue du château Mutzig, 18 novembre 2023, Mutzig.

Mutzig,Bas-Rhin

Cyrano de Bergerac : héros romantique, ou pervers narcissique ?

Prenez place sur le banc des jurés, car c’est VOUS qui aurez le dernier mot !.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 18:30:00. EUR.

39 rue du château

Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est



Cyrano de Bergerac: romantic hero or narcissistic pervert?

Take a seat on the jury, because YOU will have the last word!

Cyrano de Bergerac: ¿héroe romántico o pervertido narcisista?

Toma asiento en el jurado, ¡porque TÚ tendrás la última palabra!

Cyrano de Bergerac: Romantischer Held oder narzisstischer Perverser?

Nehmen Sie Platz auf der Geschworenenbank, denn SIE haben das letzte Wort!

Mise à jour le 2023-08-30 par Espace Rohan de Mutzig