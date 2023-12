Préparez Noël avec un atelier – La Cave aux Coquillages 39 Rue du Bourg de Vesle Fleury-la-Rivière, 9 décembre 2023 14:00, Fleury-la-Rivière.

Fleury-la-Rivière,Marne

Atelier fouille et fabrication d’un bijou unique réalisé avec un coquillage champenois de 45 millions d’années en proveance de la Cave aux Coquillages.

Animé par Anne-Dorothée Christo

6 personnes inimum – 14 personnes maximim.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 16:00:00.

39 Rue du Bourg de Vesle La Cave aux Coquillages

Fleury-la-Rivière 51480 Marne Grand Est



Excavation workshop and creation of a unique piece of jewelry using a 45-million-year-old champenois shell from the Cave aux Coquillages.

Hosted by Anne-Dorothée Christo

6 people minimum – 14 people maximum

Taller de excavación y creación de una joya única a partir de una concha de 45 millones de años de antigüedad procedente de la región de Champaña, en la Cave aux Coquillages.

Dirigido por Anne-Dorothée Christo

6 personas mínimo – 14 personas máximo

Workshop Ausgrabung und Herstellung eines einzigartigen Schmuckstücks aus einer 45 Millionen Jahre alten Muschel aus der Champagne, die in der Cave aux Coquillages angeboten wird.

Geleitet von Anne-Dorothée Christo

6 Personen im Minimum – 14 Personen im Maximum

