CINÉMA – LES TROLLS 3 39 rue des Châteaux Cattenom, 23 décembre 2023, Cattenom.

Cattenom Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2023-12-23 10:00:00

fin : 2023-12-23

Assistez à une matinée magique, pleine de paillettes et de chansons, avec la diffusion du film Les Trolls 3.

« Après deux films à se tourner autour pour finalement tomber dans les bras l’un de l’autre, Poppy et Branch sont officiellement en couple ! Alors qu’ils n’ont plus de secrets l’un pour l’autre, Poppy fait une découverte incroyable relative au passé de Branch. À l’époque, avec ses quatre frères, Floyd, John Dory, Spruce et Clay, ils formaient le Boys Band le plus en vogue du moment, les BroZone. Alors qu’il n’était qu’un enfant, le groupe s’est séparé, tout comme la famille et depuis Branch n’a jamais revu ses frères. Mais quand Floyd, l’ainé de la fratrie est enlevé par les pires crapules des stars de la Pop, Velvet et Veneer, qui en veulent à son talent musical, Branch et Poppy vont se lancer dans une aventure poignante et bouleversante afin de réunir les frères ennemis et sauver Floyd d’un sort encore plus funeste que celui de vivre dans les oubliettes de la Pop Culture. ».

6 EUR.

39 rue des Châteaux

Cattenom 57570 Moselle Grand Est



