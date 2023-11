SPECTACLE – SNOW, UN NOËL DE CHIEN 39 rue des Châteaux Cattenom, 9 décembre 2023, Cattenom.

Cattenom,Moselle

Snow, un Noël de chien est un spectacle musical interactif pour accueillir l’esprit de Noël.

Pour les petits à partir de 3 ans, mais aussi pour les grands à l’âme d’enfant.

Sur réservation.. Enfants

Samedi 2023-12-09 15:00:00 fin : 2023-12-09 . 5 EUR.

39 rue des Châteaux

Cattenom 57570 Moselle Grand Est



Snow, un Noël de chien is an interactive musical show to welcome the Christmas spirit.

For children aged 3 and over, but also for grown-ups with a child’s soul.

Reservations required.

Nieve, la Navidad de un perro es un espectáculo musical interactivo para dar la bienvenida al espíritu navideño.

Para niños a partir de 3 años, pero también para adultos con alma de niño.

Reserva obligatoria.

Snow, un Noël de chien ist ein interaktives Musikspektakel, um den Geist der Weihnacht zu begrüßen.

Für die Kleinen ab 3 Jahren, aber auch für die Großen mit Kinderseele.

Nur mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT CATTENOM ET ENVIRONS