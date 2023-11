EXPOSITION – TERRES ET PEINTURES 39 rue des Châteaux Cattenom, 8 décembre 2023, Cattenom.

Cattenom,Moselle

Découvrez l’exposition ‘Terres et Peintures’.

Profitez du mélange de couleurs et de la texture. Par Jean Christoph et Christian Roy.

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque.. Tout public

Vendredi 2023-12-08 15:00:00 fin : 2023-12-12 18:30:00. 0 EUR.

39 rue des Châteaux

Cattenom 57570 Moselle Grand Est



Discover the ‘Terres et Peintures’ exhibition.

Enjoy the mix of colors and texture. By Jean Christoph and Christian Roy.

Open during library opening hours.

Descubra la exposición « Terres et Peintures ».

Disfrute de la mezcla de colores y texturas. Por Jean Christoph y Christian Roy.

Durante el horario de apertura de la biblioteca.

Entdecken Sie die Ausstellung ‘Terres et Peintures’.

Genießen Sie die Mischung von Farben und Texturen. Von Jean Christoph und Christian Roy.

Zu den Öffnungszeiten der Mediathek.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT CATTENOM ET ENVIRONS