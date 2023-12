EXPOSITION – LES TRADITIONS DE NOËL DANS LES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE 39 rue des Châteaux Cattenom, 4 décembre 2023, Cattenom.

Cattenom,Moselle

Venez découvrir les Noëls étrangers avec l’exposition ‘Les traditions de Noël dans les pays de l’Union européenne’.

Noël est une fête familiale célébrée dans tous les états membres. Malgré une certaine uniformisation, les pays européens ont conservé des traditions qui leur sont propres. Chacun possède un personnage mythique qui fait rêver petits et grands, des recettes culinaires et d’autres traditions.

Exposition réalisée par le Centre d’Information Europe Direct et la Maison de l’Europe (Besançon).. Tout public

Vendredi 2023-12-05 15:00:00 fin : 2023-12-05 13:00:00. 0 EUR.

39 rue des Châteaux

Cattenom 57570 Moselle Grand Est



Come and discover foreign Christmases with the exhibition ‘Christmas traditions in the countries of the European Union’.

Christmas is a family holiday celebrated in all member states. Despite a certain degree of standardization, European countries have preserved their own traditions. Each has its own mythical character to inspire young and old alike, as well as culinary recipes and other traditions.

Exhibition produced by the Europe Direct Information Centre and the Maison de l’Europe (Besançon).

Venga a descubrir la Navidad en otros países con la exposición « Tradiciones navideñas en los países de la Unión Europea ».

La Navidad es una fiesta familiar que se celebra en todos los Estados miembros. A pesar de un cierto grado de normalización, los países europeos han conservado sus propias tradiciones. Cada país tiene su propio personaje mítico para inspirar a grandes y pequeños, así como recetas culinarias y otras tradiciones.

Exposición producida por el Centro de Información Europe Direct y la Maison de l’Europe (Besançon).

Entdecken Sie ausländische Weihnachten mit der Ausstellung ‘Weihnachtstraditionen in den Ländern der Europäischen Union’.

Weihnachten ist ein Familienfest, das in allen Mitgliedsstaaten gefeiert wird. Trotz einer gewissen Vereinheitlichung haben die europäischen Länder ihre eigenen Traditionen bewahrt. Jedes Land hat eine mythische Figur, die Groß und Klein zum Träumen bringt, kulinarische Rezepte und andere Traditionen.

Eine Ausstellung des Europe Direct Informationszentrums und des Maison de l’Europe (Besançon).

Mise à jour le 2023-12-01 par OT CATTENOM ET ENVIRONS