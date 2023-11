THÉÂTRE – MOZART, LA NUIT DU 29 NOVEMBRE 1791 39 rue des Châteaux Cattenom, 29 novembre 2023, Cattenom.

Cattenom,Moselle

Découvrez Wolfgang Amadeus Mozart lors d’une soirée théâtre avec la pièce ‘Mozart, la nuit du 29 novembre 1791’.

« Mozart, en pleine nuit, entend jouer une de ses œuvres. Furieux, il s’emporte contre la musicienne : comme d’habitude, il estime que sa musique est massacrée, d’autant plus que l’interprète est française ! Malade, à l’article de la mort, il se laisse emporter par ses passions et ressasse les souvenirs d’une vie foisonnante.

Il égrène ainsi les principales étapes de son existence, non pas du tout de manière linéaire, mais au gré de sa fantaisie. Au-delà de la biographie, nous découvrons quelques traits de caractère de ce génie incontestable : colère, rire enfantin, amitiés, amours…, mais aussi les caractéristiques de sa création musicale. »

Entre théâtre et musique, découvrez Mozart, comme vous ne l’avez jamais vu ni entendu !

Sur réservation.. Tout public

Mercredi 2023-11-29 20:15:00 fin : 2023-11-29 21:15:00. 12 EUR.

39 rue des Châteaux

Cattenom 57570 Moselle Grand Est



Discover Wolfgang Amadeus Mozart in an evening of theater with the play ‘Mozart, the night of November 29, 1791’.

« Mozart, in the middle of the night, hears one of his works being played. Furious, he lashed out at the musician: as usual, he felt that his music had been massacred, especially as the performer was French! Sick and on the verge of death, he let his passions carry him away, replaying the memories of a teeming life.

He retraces the main stages of his life, not in a linear fashion at all, but according to his whims. Beyond the biography, we discover some of the character traits of this indisputable genius: anger, childish laughter, friendships, loves? but also the characteristics of his musical creation. »

Between theater and music, discover Mozart as you’ve never seen or heard him before!

Reservations required.

Descubra a Wolfgang Amadeus Mozart durante una velada teatral con la obra « Mozart, la noche del 29 de noviembre de 1791 ».

« Mozart, en plena noche, oye que tocan una de sus obras. Furioso, se ensaña con el músico: como de costumbre, siente que su música ha sido masacrada, ¡sobre todo porque el intérprete era francés! Enfermo y al borde de la muerte, se deja llevar por sus pasiones y relata los recuerdos de una rica vida.

Recorre las principales etapas de su vida, no de forma lineal, sino según sus caprichos. Más allá de la biografía, descubrimos algunos rasgos del carácter de este genio indiscutible: la cólera, la risa infantil, las amistades, las relaciones amorosas, etc., así como las características de su creación musical »

Entre teatro y música, ¡descubra a Mozart como nunca antes lo había visto u oído!

Reserva obligatoria.

Erleben Sie Wolfgang Amadeus Mozart an einem Theaterabend mit dem Stück ‘Mozart, in der Nacht des 29. November 1791’.

« Mozart hört mitten in der Nacht eines seiner Werke spielen. Wütend lässt er sich über die Musikerin aus: Wie immer ist er der Meinung, dass seine Musik abgeschlachtet wird, zumal die Interpretin Französin ist! Als er krank und dem Tode nahe war, ließ er sich von seinen Leidenschaften mitreißen und kramte die Erinnerungen an sein reiches Leben hervor.

Er erzählt die wichtigsten Etappen seines Lebens nicht linear, sondern nach Lust und Laune. Über die Biografie hinaus entdecken wir einige Charakterzüge dieses unbestrittenen Genies: Wut, kindliches Lachen, Freundschaften, Liebe …, aber auch die Merkmale seines musikalischen Schaffens. »

Entdecken Sie Mozart zwischen Theater und Musik, wie Sie ihn noch nie zuvor gesehen oder gehört haben!

Nur mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-11-15 par OT CATTENOM ET ENVIRONS