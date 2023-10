THÉÂTRE – UN BANC POUR DEUX 39 rue des Châteaux Cattenom, 12 novembre 2023, Cattenom.

Cattenom,Moselle

Soirée théâtre à la médiathèque avec la pièce ‘Un banc pour deux’.

Comédie écrite et mise en scène par Jérôme de Verdière avec les comédiennes Sylvie Guichenuy et Maëva Pasquali en alternance avec Aurélie Colin.

« Sylvie et Caroline ont rendez-vous avec un homme dans un jardin public. L’une avec son mari, l’autre avec son amant. Démarre alors un dialogue ravageur entre les deux femmes que tout oppose mais qui vont se trouver un drôle de point commun. »

Réservation obligatoire.. Tout public

Dimanche 2023-11-12 17:00:00 fin : 2023-11-12 . 12 EUR.

39 rue des Châteaux

Cattenom 57570 Moselle Grand Est



Theater evening at the mediatheque with the play ‘Un banc pour deux’.

Comedy written and directed by Jérôme de Verdière, with actresses Sylvie Guichenuy and Maëva Pasquali alternating with Aurélie Colin.

« Sylvie and Caroline have an appointment with a man in a public garden. One with her husband, the other with her lover. This is the start of a devastating dialogue between the two women, who have nothing in common but find something funny in common. »

Reservations essential.

Noche de teatro en la biblioteca multimedia con la obra « Un banc pour deux ».

Escrita y dirigida por Jérôme de Verdière, con las actrices Sylvie Guichenuy y Maëva Pasquali alternándose con Aurélie Colin.

« Sylvie y Caroline tienen una cita con un hombre en un jardín público. Una con su marido, la otra con su amante. Es el comienzo de un diálogo devastador entre las dos mujeres, que lo tienen todo en común, pero que van a encontrar algo divertido en común

Imprescindible reservar.

Theaterabend in der Mediathek mit dem Stück ‘Un banc pour deux’ (Eine Bank für zwei).

Komödie, geschrieben und inszeniert von Jérôme de Verdière mit den Schauspielerinnen Sylvie Guichenuy und Maëva Pasquali im Wechsel mit Aurélie Colin.

« Sylvie und Caroline treffen sich mit einem Mann in einem öffentlichen Garten. Die eine mit ihrem Ehemann, die andere mit ihrem Liebhaber. Daraufhin beginnt ein vernichtender Dialog zwischen den beiden Frauen, die alles gegeneinander haben, aber eine seltsame Gemeinsamkeit finden werden. »

Reservierung erforderlich.

