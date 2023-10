STAGE DE THÉÂTRE 39 Rue des châteaux Cattenom, 30 octobre 2023, Cattenom.

Cattenom,Moselle

Envie de découvrir le théâtre ? C’est possible grâce aux stages proposés par l’association C.L.A.O.U.N.S à la médiathèque.

Sous les conseils bienveillants du comédien Kenny Barbier apprenez l’art du théâtre et de l’appropriation scénique.

La scène n’aura plus de secret pour vous.

Les stages sont ouverts à tous :

– Enfants à partir de 7 ans ; 15h-16h30

– Ados à partir de 12 ans ; 16h45-18h15

Adultes à partir de 17 ans ; 18h30-20h

Places limitées, informations et réservations par mail ou par téléphone.. Tout public

Lundi 2023-10-30 18:30:00 fin : 2023-11-02 18:15:00. 60 EUR.

39 Rue des châteaux Espace Culturel Victor Hugo

Cattenom 57570 Moselle Grand Est



Would you like to discover theater? The C.L.A.O.U.N.S association offers workshops at the mediatheque.

Under the guidance of actor Kenny Barbier, learn the art of acting and stage appropriation.

The stage will hold no secrets for you.

Classes are open to all:

– Children aged 7 and over; 3pm-4.30pm

– Teens aged 12 and over; 16h45-18h15

Adults aged 17 and over; 6.30-8pm

Places are limited; information and reservations by e-mail or telephone.

¿Quieres descubrir el teatro? La asociación C.L.A.O.U.N.S ofrece cursos en la biblioteca multimedia.

Bajo la experta dirección de Kenny Barbier, aprenda el arte de la interpretación y la puesta en escena.

El escenario no tendrá secretos para usted.

Los cursos están abiertos a todos:

– Niños a partir de 7 años, de 15.00 a 16.30 h

– Adolescentes a partir de 12 años: de 16.45 a 18.15 h

Adultos a partir de 17 años: de 18.30 a 20.00 h

Las plazas son limitadas. Información y reservas por correo electrónico o teléfono.

Lust, das Theater zu entdecken? Das ist dank der Kurse möglich, die der Verein C.L.A.O.U.N.S in der Mediathek anbietet.

Unter der wohlwollenden Anleitung des Schauspielers Kenny Barbier lernen Sie die Kunst des Theaters und der szenischen Aneignung.

Die Bühne wird kein Geheimnis mehr für Sie sein.

Die Praktika sind für alle offen:

– Kinder ab 7 Jahren; 15:00-16:30 Uhr

– Jugendliche ab 12 Jahren; 16:45-18:15 Uhr

Erwachsene ab 17 Jahren; 18.30-20 Uhr

Begrenzte Plätze, Informationen und Reservierungen per E-Mail oder Telefon.

