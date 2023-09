FESTIVAL DU FILM ARABE – LES MEUTES 39 Rue des châteaux Cattenom, 13 octobre 2023, Cattenom.

Cattenom,Moselle

Dans le cadre du 34e festival du film Arabe de Fameck, la médiathèque propose la diffusion du film ‘Les Meutes’. Thé et gâteaux seront proposés après la séance.

Résumé : ‘Dans les faubourgs populaires de Casablanca, Hassan et Issam, père et fils, vivent au jour le jour, enchainant les petits trafics pour la pègre locale. Un soir ils sont chargés de kidnapper un homme. Commence alors une longue nuit à travers les bas-fonds de la ville…’. Tout public

Vendredi 2023-10-13 20:00:00 fin : 2023-10-13 . .

39 Rue des châteaux Espace Culturel Victor Hugo

Cattenom 57570 Moselle Grand Est



As part of the 34th Fameck Arab Film Festival, the mediatheque is screening the film ‘Les Meutes’. Tea and cakes will be served after the screening.

Summary: ‘In the working-class suburbs of Casablanca, father and son Hassan and Issam live from day to day, plying their trade for the local underworld. One evening, they are asked to kidnap a man. A long night through the city’s underworld begins…’

En el marco del 34º Festival de Cine Árabe de Fameck, la mediateca proyecta la película « Les Meutes ». Después de la proyección habrá té y pasteles.

Resumen: « En los suburbios obreros de Casablanca, Hassan e Issam, padre e hijo, viven al día, trabajando para el hampa local. Una noche les piden que secuestren a un hombre. Así comienza una larga noche en los bajos fondos de la ciudad… »

Im Rahmen des 34. Festivals des arabischen Films in Fameck zeigt die Mediathek den Film ‘Les Meutes’. Nach der Vorstellung werden Tee und Kuchen angeboten.

Zusammenfassung: ‘In den beliebten Vororten von Casablanca leben Hassan und Issam, Vater und Sohn, von der Hand in den Mund, indem sie für die örtliche Unterwelt kleine Geschäfte tätigen. Eines Abends werden sie beauftragt, einen Mann zu entführen. Es beginnt eine lange Nacht durch die Unterwelt der Stadt… »

Mise à jour le 2023-09-23 par OT CATTENOM ET ENVIRONS