Dans le cadre du 34e festival du film Arabe de Fameck, la médiathèque propose la diffusion du film ‘Divertimento’.

Résumé : ‘À 17ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe d’orchestre. Sa soeur jumelle, Fettouma, est violoncelliste professionnelle. Bercées depuis leur plus tendre enfance par la musique symphonique classique, elles souhaitent à leur tour la rendre accessible à tous et dans tous les territoires. Alors comme peut-on accomplir ces rêves si ambitieux en 1995 quand on est une femme, d’origine algérienne et qu’on vient de Seine-Saint-Denis ? Avec détermination, passion, courage et surtout le projet incroyable de créer leur propre orchestre, Divertimento.’. Tout public

Mardi 2023-10-10 20:00:00

39 rue des Châteaux Espace Culturel Victor Hugo

Summary: ‘At 17, Zahia Ziouani dreams of becoming a conductor. Her twin sister, Fettouma, is a professional cellist. Lulled by classical symphonic music from an early age, they in turn want to make it accessible to all, in all territories. So how do you achieve such ambitious dreams in 1995 when you’re a woman of Algerian origin from Seine-Saint-Denis? With determination, passion, courage and, above all, the incredible project of creating their own orchestra, Divertimento

Resumen: « A los 17 años, Zahia Ziouani sueña con ser directora de orquesta. Su hermana gemela, Fettouma, es violonchelista profesional. Arrulladas por la música sinfónica clásica desde muy pequeñas, ellas también quieren hacerla accesible a todo el mundo, en todas partes. ¿Cómo se pueden alcanzar sueños tan ambiciosos en 1995 siendo una mujer de origen argelino de Seine-Saint-Denis? Con determinación, pasión, coraje y, sobre todo, el increíble proyecto de crear su propia orquesta, Divertimento

Zusammenfassung: ‘Mit 17 Jahren träumt Zahia Ziouani davon, Dirigentin zu werden. Ihre Zwillingsschwester Fettouma ist professionelle Cellistin. Seit ihrer frühesten Kindheit wurden sie von der klassischen Symphoniemusik begeistert und möchten sie nun ihrerseits für alle und in allen Gebieten zugänglich machen. Wie also kann man 1995 diese so ehrgeizigen Träume verwirklichen, wenn man eine Frau ist, algerischer Herkunft und aus Seine-Saint-Denis kommt? Mit Entschlossenheit, Leidenschaft, Mut und vor allem mit dem unglaublichen Vorhaben, ihr eigenes Orchester, Divertimento, zu gründen

