CONFÉRENCE – LA DOUBLE ÉVACTUATION AUTOUR DE CATTENOM 39 Rue des châteaux Cattenom, 27 septembre 2023, Cattenom.

Cattenom,Moselle

En lien avec l’exposition ‘Un exil intérieur’, participez à la conférence « La double évacuation de septembre-octobre 1939 et mai 1940 autour de Cattenom (depuis Sierck-les-Bains à Thionville) ».

Elle sera donnée par l’historien Jean-Paul Paradeis, auteur du livre « De l’évacuation à la Libération dans la région de Thionville et Cattenom ».. Tout public

Mercredi 2023-09-27 18:00:00 fin : 2023-09-27 . 0 EUR.

39 Rue des châteaux Espace Culturel Victor Hugo

Cattenom 57570 Moselle Grand Est



In conjunction with the exhibition ‘Un exil intérieur’, take part in the lecture « La double évacuation de septembre-octobre 1939 et mai 1940 autour de Cattenom (depuis Sierck-les-Bains à Thionville) » (The double evacuation of September-October 1939 and May 1940 around Cattenom (from Sierck-les-Bains to Thionville)).

It will be given by historian Jean-Paul Paradeis, author of the book « De l’évacuation à la Libération dans la région de Thionville et Cattenom ».

Con motivo de la exposición « Un exilio interior », participe en una conferencia titulada « La double évacuation de septembre-octobre 1939 et mai 1940 autour de Cattenom (depuis Sierck-les-Bains à Thionville) » (« La doble evacuación de septiembre-octubre de 1939 y mayo de 1940 en torno a Cattenom (de Sierck-les-Bains a Thionville) »).

Será impartida por el historiador Jean-Paul Paradeis, autor del libro « De l’évacuation à la Libération dans la région de Thionville et Cattenom ».

Nehmen Sie in Verbindung mit der Ausstellung « Ein inneres Exil » an der Konferenz « Die Doppelevakuierung von September/Oktober 1939 und Mai 1940 in der Umgebung von Cattenom (von Sierck-les-Bains nach Thionville) » teil.

Sie wird von dem Historiker Jean-Paul Paradeis gehalten, dem Autor des Buches « De l’évacuation à la Libération dans la région de Thionville et Cattenom » (Von der Evakuierung bis zur Befreiung in der Region Thionville und Cattenom).

