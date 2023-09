EXPOSITION – L’EXODE DES MOSELLANS 39 Rue des châteaux Cattenom, 22 septembre 2023, Cattenom.

Cattenom,Moselle

Retrouvez l’exposition poignante ‘Un exil intérieur’ sur l’exode des Mosellans et découvrez ce moment douloureux du passé de notre région.

Vous y découvrirez de nombreux textes et iconographies présentant l’exode vers la Vienne subie par les villageois au moment du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.

Elaborée par l’Association de l’ordre National du Mérite du secteur de Thionville, l’exposition retrace la route de ces inconnus de l’Histoire et plus particulièrement ceux du secteur de Thionville, contraints à à quitter leurs maisons.

Exposition accessible aux horaires d’ouverture de la médiathèque.. Tout public

Samedi 2023-09-22 10:00:00 fin : 2023-09-22 12:00:00. 0 EUR.

39 Rue des châteaux Espace Culturel Victor Hugo

Cattenom 57570 Moselle Grand Est



Discover the poignant exhibition ‘Un exil intérieur’ on the Moselle exodus and learn more about this painful moment in our region’s past.

You’ll discover a wealth of texts and images depicting the exodus to Vienna suffered by the villagers at the outbreak of the Second World War.

Put together by the Association de l’Ordre National du Mérite du secteur de Thionville, the exhibition retraces the route taken by those unknown to history, particularly those from the Thionville area who were forced to leave their homes.

The exhibition is open to the public during library opening hours.

Eche un vistazo a la conmovedora exposición « Un exilio interior » sobre el éxodo del Mosela y descubra este doloroso momento del pasado de nuestra región.

Descubrirá una gran cantidad de textos e imágenes que describen el éxodo a Vienne que sufrieron los aldeanos cuando estalló la Segunda Guerra Mundial.

Organizada por la Asociación de la Orden Nacional del Mérito del Sector de Thionville, la exposición recorre el itinerario de los desconocidos de la historia, en particular de los habitantes de Thionville que se vieron obligados a abandonar sus hogares.

La exposición está abierta durante las horas de apertura de la mediateca.

Besuchen Sie die ergreifende Ausstellung ‘Un exil intérieur’ (Ein inneres Exil) über den Exodus der Moselaner und erfahren Sie mehr über diesen schmerzhaften Moment in der Vergangenheit unserer Region.

Sie finden dort zahlreiche Texte und Ikonografien, die den Exodus nach Wien darstellen, den die Dorfbewohner beim Ausbruch des Zweiten Weltkriegs erleiden mussten.

Die Ausstellung wurde von der Association de l’ordre National du Mérite du secteur de Thionville erstellt und zeichnet den Weg der Unbekannten der Geschichte nach, insbesondere derjenigen aus dem Sektor Thionville, die gezwungen waren, ihre Häuser zu verlassen.

Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten der Mediathek zugänglich.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT CATTENOM ET ENVIRONS