improvisations : ring d’impro 100% feminin 39 Rue des Augustins Bayonne Catégories d’Évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques improvisations : ring d’impro 100% feminin 39 Rue des Augustins Bayonne, 8 mars 2024, Bayonne. Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:30:00

fin : 2024-03-08 A l’occasion de la Journée des droits de la Femme, le ring d’impro sera cette année encore 100% féminin… ou presque ! ;)

Un des rings d’impro incontournables de l’année ! Vous ne verrez qu’une seule fois ce spectacle 100% improvisation !.

A l’occasion de la Journée des droits de la Femme, le ring d’impro sera cette année encore 100% féminin… ou presque ! ;)

Un des rings d’impro incontournables de l’année ! Vous ne verrez qu’une seule fois ce spectacle 100% improvisation !

A l’occasion de la Journée des droits de la Femme, le ring d’impro sera cette année encore 100% féminin… ou presque ! ;)

Un des rings d’impro incontournables de l’année ! Vous ne verrez qu’une seule fois ce spectacle 100% improvisation ! .

39 Rue des Augustins La Luna Negra

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-19 par OT Bayonne Détails Catégories d’Évènement: Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Autres Code postal 64100 Lieu 39 Rue des Augustins Adresse 39 Rue des Augustins La Luna Negra Ville Bayonne Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville 39 Rue des Augustins Bayonne Latitude 43.489231 Longitude -1.4759396 latitude longitude 43.489231;-1.4759396

39 Rue des Augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bayonne/