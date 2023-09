CINÉMA – LE PROCÈS GOLDMAN 39 rue de Metz Marly, 5 octobre 2023, Marly.

Marly,Moselle

En avril 1976, débute le deuxième procès de Pierre Goldman, militant d’extrême gauche, condamné en première instance à la réclusion criminelle à perpétuité pour quatre braquages à main armée, dont un ayant entraîné la mort de deux pharmaciennes. Il clame son innocence dans cette dernière affaire et devient en quelques semaines l’icône de la gauche intellectuelle. Georges Kiejman, jeune avocat, assure sa défense. Mais très vite, leurs rapports se tendent. Goldman, insaisissable et provocateur, risque la peine capitale et rend l’issue du procès incertaine.. Tout public

Dimanche 2023-10-05 20:30:00 fin : 2023-10-08 . .

39 rue de Metz CHATEAU HENRION

Marly 57155 Moselle Grand Est



April 1976 saw the start of the second trial of Pierre Goldman, a far-left activist who had been sentenced to life imprisonment in the first instance for four armed robberies, one of which resulted in the death of two pharmacists. Claiming his innocence in the latter case, he became an icon of the intellectual left in the space of a few weeks. Georges Kiejman, a young lawyer, takes up his defense. But their relationship soon became strained. Goldman, elusive and provocative, risks the death penalty and makes the outcome of the trial uncertain.

En abril de 1976 comienza el segundo juicio contra Pierre Goldman, militante de extrema izquierda condenado en primera instancia a cadena perpetua por cuatro atracos a mano armada, uno de los cuales se saldó con la muerte de dos farmacéuticos. Mantuvo su inocencia en este último caso y en pocas semanas se convirtió en un icono de la izquierda intelectual. Georges Kiejman, un joven abogado, le defendió. Pero su relación no tardó en volverse tensa. Goldman, esquivo y provocador, se enfrenta a la pena de muerte, lo que hace incierto el resultado del juicio.

Im April 1976 begann der zweite Prozess gegen Pierre Goldman, einen linksradikalen Aktivisten, der in erster Instanz wegen vier bewaffneten Raubüberfällen, bei denen zwei Apothekerinnen getötet wurden, zu lebenslanger Haft verurteilt worden war. Er beteuert seine Unschuld in diesem letzten Fall und wird innerhalb weniger Wochen zur Ikone der intellektuellen Linken. Der junge Anwalt Georges Kiejman übernimmt seine Verteidigung. Doch schon bald spannt sich ihre Beziehung an. Goldman, der schwer fassbar und provokativ ist, riskiert die Todesstrafe und der Ausgang des Prozesses ist ungewiss.

