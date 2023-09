Visite guidée : le théâtre de la Sinne 39 rue de la Sinne Mulhouse, 4 octobre 2023, Mulhouse.

Mulhouse,Haut-Rhin

Au cours de cette visite, vous découvrirez ce magnifique théâtre à l’italienne construit il y a 150 ans qu’est le théâtre de la Sinne, son histoire, ses décors, ses secrets, mais aussi les coulisses de la préparation d’un spectacle..

2023-10-04 fin : 2023-10-04 17:00:00. EUR.

39 rue de la Sinne

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est



During this visit, you will discover this magnificent Italian-style theatre built 150 years ago that is the Théâtre de la Sinne, its history, its sets, its secrets, but also the backstage of the preparation of a show.

Durante esta visita, descubrirá este magnífico teatro de estilo italiano construido hace 150 años, el Théâtre de la Sinne, su historia, sus decorados, sus secretos, pero también los bastidores de la preparación de un espectáculo.

Bei dieser Führung lernen Sie das wunderschöne, vor 150 Jahren erbaute Theater im italienischen Stil, das Théâtre de la Sinne, kennen: seine Geschichte, seine Kulissen, seine Geheimnisse, aber auch einen Blick hinter die Kulissen der Vorbereitung einer Aufführung.

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région