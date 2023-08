LIVRE SUR LA PLACE – L’AUTEUR ET SA TRADUCTRICE 39 Rue de la Ravinelle Nancy, 9 septembre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

L’auteur allemand Hannes Köhler dialogue avec sa traductrice française Justine Coquel autour de son roman Cette autre vie dans lequel il raconte l’histoire sur trois générations d’une famille allemande à travers les souvenirs de détention, après la Seconde Guerre mondiale, d’un soldat allemand par les Américains.. Tout public

Samedi 2023-09-09 10:00:00 fin : 2023-09-09 11:00:00. 0 EUR.

39 Rue de la Ravinelle

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



German author Hannes Köhler talks to his French translator Justine Coquel about his novel Cette autre vie (This Other Life), in which he tells the three-generation story of a German family through the memories of the detention of a German soldier by the Americans after the Second World War.

El escritor alemán Hannes Köhler habla con su traductora al francés Justine Coquel sobre su novela Esta otra vida, en la que narra la historia de una familia alemana a lo largo de tres generaciones a través de los recuerdos de un soldado alemán detenido por los estadounidenses tras la Segunda Guerra Mundial.

Der deutsche Autor Hannes Köhler spricht mit seiner französischen Übersetzerin Justine Coquel über seinen Roman Dieses andere Leben, in dem er die Geschichte einer deutschen Familie über drei Generationen hinweg anhand der Erinnerungen an die Gefangenschaft eines deutschen Soldaten durch die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg erzählt.

Mise à jour le 2023-08-25 par DESTINATION NANCY