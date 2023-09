Soirée Transformistes 39, rue de la Gare Gespunsart, 14 octobre 2023, Gespunsart.

Gespunsart,Ardennes

Dîner/spectacle comprenant un apéritif offert + assiette anglaise + salade fromages + dessert + caféRéservations et règlements auprès de Monsieur Meunier par téléphone au 06 29 23 04 89.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

39, rue de la Gare Salle des Fêtes

Gespunsart 08700 Ardennes Grand Est



Dinner/show including an aperitif + English plate + cheese salad + dessert + coffeeReservations and payment by phone to Mr Meunier 06 29 23 04 89

Cena/espectáculo con aperitivo de cortesía + plato inglés + ensalada de queso + postre + caféReserva y pago al Sr. Meunier por teléfono al 06 29 23 04 89

Abendessen/Show mit einem kostenlosen Aperitif + englischer Teller + Käsesalat + Dessert + KaffeeReservierungen und Zahlungen bei Herrn Meunier per Telefon unter 06 29 23 04 89

Mise à jour le 2023-09-25 par Ardennes Tourisme