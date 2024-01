MICRO-VISITE – LE CORPS DANS L’ART 39 Rue Charles de Gaulle Segré-en-Anjou Bleu, samedi 20 janvier 2024.

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 16:00:00

fin : 2024-01-20 17:00:00

La Micro-Folie de Segré propose une série de Micro-Visites. « Les corps dans l'art », ouverte le samedi 20 janvier 2024 à 16h à l'espace Saint-Exupéry de Segré.

Depuis toujours, les artistes ont représenté le corps humain, et nous avons découvert avec eux d’autres façons de l’apprécier.

Pour la nuit de la lecture, une visite pour connaître et reconnaître notre vision et notre représentation du corps.

A partir de 15 ans

Sur réservation : http://segreenanjoubleu.biblienligne.fr

39 Rue Charles de Gaulle Médiathèque, espace Saint-Exupéry

Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire mediatheque@segreenanjoubleu.fr



Mise à jour le 2024-01-12 par eSPRIT Pays de la Loire