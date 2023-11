L’OPÉRA DE PARIS À LA MICRO-FOLIE 39 Rue Charles de Gaulle Segré-en-Anjou Bleu, 16 décembre 2023, Segré-en-Anjou Bleu.

Segré-en-Anjou Bleu,Maine-et-Loire

La Micro-Folie propose de vous faire découvrir l’opéra de Paris, à la Salle Saint-Exupéry à Segré, le samedi 16 décembre 2023 à partir de 17h.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 19:30:00. .

39 Rue Charles de Gaulle Médiathèque

Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire



La Micro-Folie invites you to discover the Paris Opera, at the Salle Saint-Exupéry in Segré, on Saturday December 16, 2023 from 5pm

La Micro-Folie le invita a descubrir la Ópera de París, en la Sala Saint-Exupéry de Segré, el sábado 16 de diciembre de 2023 a partir de las 17:00 horas

Die Micro-Folie schlägt vor, dass Sie am Samstag, den 16. Dezember 2023 ab 17 Uhr im Saal Saint-Exupéry in Segré die Pariser Oper entdecken

