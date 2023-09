Enquête oenologique, murder party 39 rue aux Ours Rouen, 15 septembre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Découvrez une expérience unique d’évasion et de dégustation avec cette murder party œnologique!

Points clés :

Enquêtez et savourez !

Résoudre des énigmes en équipe

Lieu insolite d’une cave du 16ème siècle

Expérience conviviale et ludique à vivre entre amis ou en famille

Plongez dans une aventure captivante, où l’énigme se mêle aux arômes du vin.

Cette Murder Party saura satisfaire autant les amateurs d’énigmes que les amateurs de vin, en combinant plaisir et découverte à travers un jeu immersif.

Vous et votre équipe de sommeliers en devenir, vous êtes appelés pour résoudre un meurtre. Vous devrez résoudre des énigmes, déchiffrer des codes et relever des défis pour trouver les indices cachés menant au criminel. A travers chaque étape de l’aventure, vous serez également initiés aux secrets de la dégustation en apprenant à reconnaître des saveurs, les arômes et les cépages.

Alors plongez dans cette aventure palpitante et gustative qui vous fera voyager au cœur de l’univers viticole!.

2023-09-15 19:30:00 fin : 2023-09-15 21:30:00. .

39 rue aux Ours Cave Erisay

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Discover a unique experience of escape and tasting with this ?nological murder party!

Key points :

Investigate and enjoy!

Solve riddles as a team

Unusual 16th-century cellar setting

A fun experience for friends and family

Immerse yourself in a captivating adventure, where riddles mingle with the aromas of wine.

This Murder Party will satisfy both puzzle and wine lovers, combining pleasure and discovery through an immersive game.

You and your team of aspiring sommeliers are called in to solve a murder. You’ll have to solve riddles, decipher codes and take on challenges to find the hidden clues leading to the criminal. Throughout each stage of the adventure, you’ll also be introduced to the secrets of wine tasting, learning to recognize flavors, aromas and grape varieties.

Immerse yourself in this thrilling tasting adventure that will take you to the heart of the wine world!

¡Descubra una experiencia única de evasión y degustación con esta ?nológica fiesta del asesinato!

Puntos clave :

¡Investiga y disfruta!

Resuelve enigmas en equipo

El marco insólito de una bodega del siglo XVI

Una experiencia divertida y agradable con amigos o en familia

Sumérjase en una aventura cautivadora, donde el enigma se mezcla con los aromas del vino.

Esta Murder Party satisfará tanto a los amantes del misterio como a los del vino, combinando diversión y descubrimiento a través de un juego inmersivo.

Usted y su equipo de aspirantes a sumilleres son llamados para resolver un asesinato. Tendrás que resolver acertijos, descifrar códigos y aceptar desafíos para encontrar las pistas ocultas que conducen al criminal. A lo largo de cada etapa de la aventura, también te introducirás en los secretos de la cata de vinos, aprendiendo a reconocer sabores, aromas y variedades de uva.

Sumérjase en esta emocionante aventura de cata que le llevará al corazón del mundo del vino

Entdecken Sie eine einzigartige Erfahrung der Flucht und der Verkostung mit dieser ?nologischen Murder-Party!

Die wichtigsten Punkte :

Ermitteln und genießen Sie!

Lösen Sie Rätsel im Team

Ungewöhnlicher Ort, ein Weinkeller aus dem 16

Geselliges und spielerisches Erlebnis mit Freunden oder der Familie

Tauchen Sie ein in ein fesselndes Abenteuer, in dem sich das Rätsel mit den Aromen des Weins vermischt.

Diese Murder Party wird Rätselfreunde und Weinliebhaber gleichermaßen begeistern, denn sie verbindet Spaß und Entdeckung durch ein immersives Spiel.

Sie und Ihr Team von angehenden Sommeliers werden gerufen, um einen Mord aufzuklären. Sie müssen Rätsel lösen, Codes entschlüsseln und sich Herausforderungen stellen, um versteckte Hinweise zu finden, die zum Täter führen. In jeder Phase des Abenteuers werden Sie auch in die Geheimnisse der Weinverkostung eingeführt, indem Sie lernen, Geschmäcker, Aromen und Rebsorten zu erkennen.

Tauchen Sie ein in dieses spannende und geschmackvolle Abenteuer, das Sie in die Welt des Weins entführt!

