Journées du Patrimoine | Concert de l’orchestre Sud-Oise 39 Place Saint-Médard Creil, 16 septembre 2023, Creil.

Creil,Oise

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la ville de Creil propose un concert gratuit de l’orchestre Sud Oise dans l’église Saint-Médard. Au programme des œuvres, d’époques et de styles très variés mais également des œuvres issues de musiques de film. Gratuit. Durée: 1h30.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 20:30:00.

39 Place Saint-Médard

Creil 60100 Oise Hauts-de-France



As part of the European Heritage Days, the town of Creil is offering a free concert by the Orchestre Sud Oise in the church of Saint-Médard. The program includes works from a wide variety of periods and styles, as well as works from film scores. Free admission. Duration: 1h30

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la ciudad de Creil ofrece un concierto gratuito de la Orquesta Sud Oise en la iglesia de Saint-Médard. El programa incluye obras de épocas y estilos muy variados, así como obras de partituras cinematográficas. Entrada gratuita. Duración: 1h30

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals veranstaltet die Stadt Creil ein kostenloses Konzert des Orchesters Sud Oise in der Kirche Saint-Médard. Auf dem Programm stehen Werke aus verschiedenen Epochen und Stilen, aber auch Filmmusik. Der Eintritt ist frei. Dauer: 1,5 Stunden

