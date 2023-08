Journées du Patrimoine | Visite de l’église Saint-Médard 39 Place Saint-Médard Creil, 16 septembre 2023, Creil.

Creil,Oise

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, un guide du musée Gallé-Juillet sera présent à l’église Saint-Médard les samedi et dimanche de 14h à 17h pour vous présenter cet édifice. Son architecture complexe et originale ne vous laissera pas indifférent. Gratuit.

Renseignements au Musée Gallé-Juillet..

2023-09-16 17:00:00

39 Place Saint-Médard

Creil 60100 Oise Hauts-de-France



As part of the Journées du Patrimoine, a guide from the Musée Gallé-Juillet will be on hand at Saint-Médard church on Saturday and Sunday from 2pm to 5pm to introduce you to the building. Its complex and original architecture will not leave you indifferent. Free admission.

Information at Musée Gallé-Juillet.

En el marco de las Jornadas del Patrimonio, un guía del museo Gallé-Juillet estará presente en la iglesia Saint-Médard el sábado y el domingo de 14:00 a 17:00 para mostrarle el edificio. Su arquitectura compleja y original no le dejará indiferente. Entrada gratuita.

Información en el museo Gallé-Juillet.

Im Rahmen der Tage des offenen Denkmals wird ein Führer des Gallé-Juillet-Museums am Samstag und Sonntag von 14.00 bis 17.00 Uhr in der Kirche Saint-Médard anwesend sein, um Ihnen dieses Bauwerk vorzustellen. Seine komplexe und originelle Architektur wird Sie nicht unberührt lassen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Informationen beim Gallé-Juillet-Museum.

Mise à jour le 2023-08-23 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Creil Sud Oise