Ce soir ou jamais 39 Place Léon Boyer Langeais, 18 novembre 2023, Langeais.

Langeais,Indre-et-Loire

Une Comédie survitaminée et irrésistible de Robert PUNZANO avec Virginie FRANCOISE et Guillaume DEVERNAY.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 23:30:00. 8 EUR.

39 Place Léon Boyer

Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



A fast-paced, irresistible comedy by Robert PUNZANO starring Virginie FRANCOISE and Guillaume DEVERNAY

Una comedia trepidante e irresistible de Robert PUNZANO protagonizada por Virginie FRANCOISE y Guillaume DEVERNAY

Eine überdrehte und unwiderstehliche Komödie von Robert PUNZANO mit Virginie FRANCOISE und Guillaume DEVERNAY

Mise à jour le 2023-07-21 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE