60 ans de l’école nationale du verre 39 place Jules Ferry Yzeure, 17 novembre 2023, Yzeure.

Yzeure,Allier

A l’occasion des 60 ans de l’école Nationale du Verre, nous souhaitons réunir nos anciens élèves, étudiants, professeurs, partenaires artisans, cristalleries, scientifiques, et toutes les personnes impliquées dans ce domaine le vendredi 17 novembre..

2023-11-17 14:00:00 fin : 2023-11-17 21:00:00. .

39 place Jules Ferry Lycée Jean Monnet

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



To mark the 60th anniversary of the Ecole Nationale du Verre, we’d like to bring together our alumni, students, teachers, partner craftsmen, crystal makers, scientists and everyone else involved in this field on Friday, November 17.

Con motivo del 60º aniversario de la École Nationale du Verre, reunimos el viernes 17 de noviembre a nuestros antiguos alumnos, estudiantes, profesores, artesanos asociados, vidrieros, científicos y a todos los que trabajan en este ámbito.

Anlässlich des 60-jährigen Bestehens der École Nationale du Verre möchten wir unsere ehemaligen Schüler, Studenten, Lehrer, Handwerkspartner, Kristallglashersteller, Wissenschaftler und alle, die in diesem Bereich tätig sind, am Freitag, den 17. November, zusammenbringen.

