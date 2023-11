PROJECTION : LA FANTASTIQUE AVENTURE DES GRANDES GUEULES 39 Noirgoutte Plainfaing, 19 novembre 2023, Plainfaing.

Les coulisses du tournage d’un film culte

Au programme :

14h30 : projection du documentaire « le fabuleux destin des Grandes Gueules »

15h30 : Débat – Discussion avec Jean-Pascal VOIRIN. Présentation et dédicace du livre.

16h30 : Projection du film « Les Grandes Gueules ». Tout public

Dimanche 2023-11-19 14:30:00 fin : 2023-11-19 18:30:00. 0 EUR.

39 Noirgoutte Cinéma de Noirgoutte

Plainfaing 88230 Vosges Grand Est



A behind-the-scenes look at the making of a cult film

Program:

2:30pm: Screening of the documentary « Le fabuleux destin des Grandes Gueules »

3:30pm: Debate – Discussion with Jean-Pascal VOIRIN. Book presentation and signing.

4:30pm: Screening of the film « Les Grandes Gueules »

Entre bastidores del rodaje de una película de culto

Programa:

14.30 h: Proyección del documental « Le fabuleux destin des Grandes Gueules » (El fabuloso destino de las Grandes Gueules)

15.30 h: Debate – Coloquio con Jean-Pascal VOIRIN. Presentación y firma de libros.

16.30 h: Proyección de la película « Les Grandes Gueules »

Hinter den Kulissen der Dreharbeiten zu einem Kultfilm

Auf dem Programm stehen :

14.30 Uhr: Vorführung des Dokumentarfilms « le fabuleux destin des Grandes Gueules » (Das fabelhafte Schicksal der Grandes Gueules)

15:30 Uhr: Debatte – Diskussion mit Jean-Pascal VOIRIN. Vorstellung und Signierung des Buches.

16.30 Uhr: Vorführung des Films « Les Grandes Gueules »

Mise à jour le 2023-11-02 par OT SAINT DIE DES VOSGES