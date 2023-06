MADEMOISELLE SERGE – GAI RIRE 2.0 39 Noirgoutte Plainfaing, 23 juin 2023, Plainfaing.

Plainfaing,Vosges

Attention messieurs dames, je ne suis pas narcissique je suis juste réaliste. Donc qu’on se le dise je serai la personne la plus intéressante à regarder et à écouter dans ce spectacle.

J’ai été la meilleure maman du monde… jusqu’à ce que j’ai des enfants. Ensuite ma vie est partie en cacahuètes !. Tout public

Vendredi 2023-06-23 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-23 22:30:00. EUR.

39 Noirgoutte Cinéma de Noiregoutte

Plainfaing 88230 Vosges Grand Est



Mind you, ladies and gentlemen, I’m not a narcissist, I’m just a realist. So let it be known that I will be the most interesting person to watch and listen to in this show.

I was the best mom in the world… until I had kids. Then my life went to shit!

Eso sí, señoras y señores, no soy narcisista, sólo realista. Así que que conste que seré la persona más interesante de ver y escuchar en este programa.

Yo era la mejor madre del mundo… hasta que tuve hijos. ¡Entonces mi vida se fue a la mierda!

Achtung, meine Damen und Herren, ich bin nicht narzisstisch, ich bin nur realistisch. Ich bin also die interessanteste Person, die man in dieser Show sehen und hören kann.

Ich war die beste Mutter der Welt … bis ich Kinder hatte. Dann ging mein Leben den Bach runter!

