Fête des enfants 39 Lieu-dit Varembert Creully sur Seulles, 12 juillet 2023, Creully sur Seulles.

Creully sur Seulles,Calvados

La Fête des Enfants, c’est quoi ? Des spectacles jeune public pour toute la famille, suivis d’un échange avec les artistes. L’occasion de découvrir les créations originales de compagnies régionales.

La Fête des Enfants, c’est quand ? Tous les mercredis à 15h et les dimanches à 16h pendant les vacances scolaires.

La Fête des Enfants, c’est pour qui ? L’âge conseillé est indiqué pour chaque spectacle. N’hésitez pas à venir en famille : tout le monde est le bienvenu ! Au besoin, un espace d’accueil pour les tout-petits accompagnés d’un adulte est à disposition..

2023-07-12 16:00:00 fin : 2023-07-12 . .

39 Lieu-dit Varembert

Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie



What is the Fête des Enfants? Young-audience shows for the whole family, followed by discussions with the artists. An opportunity to discover original creations by regional companies.

When is the Fête des Enfants? Every Wednesday at 3pm and every Sunday at 4pm during school vacations.

Who is La Fête des Enfants for? The recommended age is indicated for each show. Don’t hesitate to bring the whole family: everyone’s welcome! If required, a reception area is available for toddlers accompanied by an adult.

¿Qué es la Fiesta de los Niños? Espectáculos para toda la familia, seguidos de una charla con los artistas. Una oportunidad para descubrir creaciones originales de compañías regionales.

¿Cuándo es la Fiesta de los Niños? Todos los miércoles a las 15.00 h y todos los domingos a las 16.00 h durante las vacaciones escolares.

¿A quién va dirigida La Fête des Enfants? En cada espectáculo se indica la edad recomendada. No dude en traer a toda la familia: ¡todos son bienvenidos! Si lo desea, un espacio de acogida está a disposición de los niños pequeños acompañados de un adulto.

Was ist die Fête des Enfants? Aufführungen für junges Publikum für die ganze Familie, gefolgt von einem Austausch mit den Künstlern. Eine Gelegenheit, die originellen Kreationen regionaler Theatergruppen zu entdecken.

Wann findet die Fête des Enfants statt? Jeden Mittwoch um 15 Uhr und sonntags um 16 Uhr während der Schulferien.

Für wen ist die Fête des Enfants geeignet? Die Altersempfehlung ist bei jeder Vorstellung angegeben. Zögern Sie nicht, mit der ganzen Familie zu kommen: Jeder ist willkommen! Bei Bedarf gibt es einen Empfangsbereich für Kleinkinder in Begleitung eines Erwachsenen.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité