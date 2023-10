Visite d’entreprise STESF | SCAR (Société Coopérative de l’artisanat rural) 39 Lieu-dit La Hutière Domagné Catégories d’Évènement: Domagné

Ille-et-Vilaine Visite d’entreprise STESF | SCAR (Société Coopérative de l’artisanat rural) 39 Lieu-dit La Hutière Domagné, 2 novembre 2023, Domagné. Domagné,Ille-et-Vilaine .

2023-11-02 fin : 2023-11-02 11:00:00. .

39 Lieu-dit La Hutière Parc d’Activité Les Portes de Bretagne

Domagné 35113 Ille-et-Vilaine Bretagne

Mise à jour le 2023-10-02 par OT – VITRE Détails Catégories d’Évènement: Domagné, Ille-et-Vilaine Autres Lieu 39 Lieu-dit La Hutière Adresse 39 Lieu-dit La Hutière Parc d'Activité Les Portes de Bretagne Ville Domagné Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville 39 Lieu-dit La Hutière Domagné latitude longitude 48.08822;-1.42374

39 Lieu-dit La Hutière Domagné Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/domagne/