Automnale de la calligraphie médiévale 39 Grand rue Ribeauvillé, 5 septembre 2023, Ribeauvillé.

Ribeauvillé,Haut-Rhin

Découvrez la calligraphie médiévale grâce à l’association les plumes de Ribeauvillé ! Encres et plumes se mêleront pour vous offrir une magnifique exposition ! Une animation musicale aura lieu tout au long de la journée..

2023-09-05 fin : 2023-09-17 21:00:00. 0 EUR.

39 Grand rue

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est



Discover medieval calligraphy thanks to the association les plumes de Ribeauvillé ! Inks and feathers will mix to offer you a magnificent exhibition! A musical animation will take place throughout the day.

¡Descubra la caligrafía medieval gracias a la asociación les plumes de Ribeauvillé! Tintas y plumas se combinarán para crear una magnífica exposición Durante todo el día habrá animación musical.

Entdecken Sie die mittelalterliche Kalligraphie dank des Vereins les plumes de Ribeauvillé! Tinte und Federn werden sich vermischen, um Ihnen eine wunderschöne Ausstellung zu bieten! Den ganzen Tag über findet eine musikalische Unterhaltung statt.

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr