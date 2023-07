Estivale de la calligraphie médiévale 39 Grand Rue Ribeauvillé, 10 juillet 2023, Ribeauvillé.

Ribeauvillé,Haut-Rhin

Profitez de l’exposition et des ateliers pour découvrir la calligraphie médiévale au cœur de la chapelle Sainte Catherine..

2023-07-10 fin : 2023-07-23 21:00:00. 0 EUR.

39 Grand Rue

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est



Take advantage of the exhibition and workshops to discover medieval calligraphy in the heart of Saint Catherine’s chapel.

Aproveche la exposición y los talleres para descubrir la caligrafía medieval en el corazón de la capilla de Sainte Catherine.

Nutzen Sie die Ausstellung und die Workshops, um die mittelalterliche Kalligraphie im Herzen der Katharinenkapelle zu entdecken.

