39 ème Randonnée Pédestre : Nevers-Montenoison Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

39 ème Randonnée Pédestre : Nevers-Montenoison Nevers, 3 avril 2022, Nevers. 39 ème Randonnée Pédestre : Nevers-Montenoison Nevers

2022-04-03 06:00:00 – 2022-04-03

Nevers Nièvre EUR 2 7 39 ème Randonnée Pédestre Nevers-Montenoison. Cinq circuits linéaires et deux circuits en boucle. Ravitaillement sur les parcours.

Passe vaccinale obligatoire. 39 ème Randonnée Pédestre Nevers-Montenoison. Cinq circuits linéaires et deux circuits en boucle. Ravitaillement sur les parcours.

Passe vaccinale obligatoire. Nevers

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Nevers Adresse Ville Nevers lieuville Nevers Departement Nièvre

Nevers Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

39 ème Randonnée Pédestre : Nevers-Montenoison Nevers 2022-04-03 was last modified: by 39 ème Randonnée Pédestre : Nevers-Montenoison Nevers Nevers 3 avril 2022 Nevers nièvre

Nevers Nièvre