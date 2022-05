39 ÈME FOIRE ABC VIDE GRENIERS Chavelot Chavelot Catégories d’évènement: Chavelot

Vosges

39 ÈME FOIRE ABC VIDE GRENIERS Chavelot, 4 septembre 2022, Chavelot. 39 ÈME FOIRE ABC VIDE GRENIERS rue de la Plaine et rue de la Fougère Zone Commerciale La Fougère Chavelot

2022-09-04 08:00:00 08:00:00 – 2022-09-04 18:00:00 18:00:00 rue de la Plaine et rue de la Fougère Zone Commerciale La Fougère

Chavelot Vosges Chavelot Vide Greniers sur l’ensemble de la Zone Commerciale de la Fougère avec entre 160 à 200 exposants; ouvert au public de 8h00à 18h00 avec buvette et restauration sur place. +33 6 17 77 74 51 sdf Chavelot

rue de la Plaine et rue de la Fougère Zone Commerciale La Fougère Chavelot

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Chavelot, Vosges Autres Lieu Chavelot Adresse rue de la Plaine et rue de la Fougère Zone Commerciale La Fougère Ville Chavelot lieuville rue de la Plaine et rue de la Fougère Zone Commerciale La Fougère Chavelot Departement Vosges

Chavelot Chavelot Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chavelot/

39 ÈME FOIRE ABC VIDE GRENIERS Chavelot 2022-09-04 was last modified: by 39 ÈME FOIRE ABC VIDE GRENIERS Chavelot Chavelot 4 septembre 2022 Chavelot Vosges

Chavelot Vosges